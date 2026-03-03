Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:48 03.03.2026 (обновлено: 15:07 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/mylnikov-2078205610.html
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона
Вратарь челябинского хоккейного клуба "Трактор" Сергей Мыльников пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T14:48:00+03:00
2026-03-03T15:07:00+03:00
хоккей
спорт
сергей мыльников
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852519792_438:0:3038:1462_1920x0_80_0_0_35396581ecced11a1722b081e0777086.jpg
https://ria.ru/20260224/silantev-2076502725.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852519792_735:0:3038:1728_1920x0_80_0_0_becffec36773ae88d817714aada91e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей мыльников, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Мыльников, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона

Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона КХЛ из-за травмы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Динамо" (Москва) - "Трактор"
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Трактор - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. Матч "Динамо" (Москва) - "Трактор". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вратарь челябинского хоккейного клуба "Трактор" Сергей Мыльников пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26-летний Мыльников получил повреждение 1 марта в матче регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (0:1). Россиянин вышел на площадку в стартовом составе и был заменен на 5-й минуте встречи.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 марта 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
0 : 1
Ак Барс
08:56 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Отправляемся на заключительный выезд "регулярки". Голкипер Сергей Мыльников выбыл до конца сезона", - говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2025/26 Мыльников провел 31 матч, в 14 из которых одержал победу. Его коэффициент надежности составляет 2,75 при проценте отраженных бросков 91,0 и двух шатаутах.
Дмитрий Силантьев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Хоккеист "Металлурга" Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы
24 февраля, 20:29
 
ХоккейСпортСергей МыльниковТракторКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала