Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона

"Отправляемся на заключительный выезд "регулярки". Голкипер Сергей Мыльников выбыл до конца сезона", - говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2025/26 Мыльников провел 31 матч, в 14 из которых одержал победу. Его коэффициент надежности составляет 2,75 при проценте отраженных бросков 91,0 и двух шатаутах.