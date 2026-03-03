https://ria.ru/20260303/mylnikov-2078205610.html
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона
Вратарь челябинского хоккейного клуба "Трактор" Сергей Мыльников пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
хоккей
спорт
сергей мыльников
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
Вратарь "Трактора" Мыльников выбыл до конца сезона КХЛ из-за травмы