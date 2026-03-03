Врач рассказала, как безопасно слушать музыку

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слушать музыку рекомендуется не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего необходимо сделать перерыв не менее получаса, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Специалисты рекомендуют придерживаться правила "60/60": слушать музыку не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего обязательно делать перерыв не менее получаса", - сказала Демьяновская информационному порталу РИАМО

Она добавила, что в шумном месте повышать громкость бесполезно и опасно: если внешний шум перекрывает музыку, выставленную на 60% громкости устройства, это значит, что уровень общего шума уже превысил нормы.