Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как безопасно слушать музыку - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/muzyka-2078172662.html
Врач рассказала, как безопасно слушать музыку
Врач рассказала, как безопасно слушать музыку - РИА Новости, 03.03.2026
Врач рассказала, как безопасно слушать музыку
Слушать музыку рекомендуется не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего необходимо сделать перерыв не менее... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:27:00+03:00
2026-03-03T13:27:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750167314_0:121:3068:1848_1920x0_80_0_0_c886ac6316e29942e8ba1e069f7dc3f6.jpg
https://ria.ru/20260115/fom-2068140102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750167314_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_bd2eb442c56a1fe07db84a42cc0b23da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Врач рассказала, как безопасно слушать музыку

Врач Демьяновская: слушать музыку рекомендуется не дольше часа

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка слушает музыку
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Девушка слушает музыку . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Слушать музыку рекомендуется не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего необходимо сделать перерыв не менее получаса, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Специалисты рекомендуют придерживаться правила "60/60": слушать музыку не громче 60% от максимальной мощности устройства и не дольше 60 минут подряд, после чего обязательно делать перерыв не менее получаса", - сказала Демьяновская информационному порталу РИАМО.
Она добавила, что в шумном месте повышать громкость бесполезно и опасно: если внешний шум перекрывает музыку, выставленную на 60% громкости устройства, это значит, что уровень общего шума уже превысил нормы.
По ее словам, в таких условиях безопаснее вообще отказаться от прослушивания или использовать накладные модели с активным шумоподавлением, которые позволяют слышать музыку при меньшей громкости.
Прохожий в наушниках - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Опрос показал, какую музыку слушают россияне
15 января, 17:59
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала