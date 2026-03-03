Москалькова рассказала об удерживаемых в Сумах жителях Курской области

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Удерживаемые в Сумах жители Курской области - в основном пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что Россия продолжает бороться за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области, которых удерживают в украинских Сумах.
"Люди в основном зрелого возраста и пожилого, в том числе требующие и медицинской помощи. Их родственники сообщают, что питание, которым их обеспечивают, не надлежащего уровня. Даже присылали нам фотографии этой еды, которой их кормят", - сказала Москалькова.
Она подчеркнула, что жителям Курской области, остающимся на территории Украины, несвоевременно предоставляют необходимые медицинские препараты.
"Совершенно трагичная ситуация с курскими нашими дорогими гражданами, которые более года уже удерживаются, и мы их можем вполне, наверное, законно называть заложниками", - добавила омбудсмен.