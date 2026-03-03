Москалькова рассказала об удерживаемых в Сумах жителях Курской области

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Удерживаемые в Сумах жители Курской области - в основном пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Совершенно трагичная ситуация с курскими нашими дорогими гражданами, которые более года уже удерживаются, и мы их можем вполне, наверное, законно называть заложниками", - добавила омбудсмен.