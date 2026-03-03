Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством - РИА Новости, 03.03.2026
00:33 03.03.2026
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством - РИА Новости, 03.03.2026
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невиданным цинизмом и варварством убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи и выразила... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
татьяна москалькова
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, татьяна москалькова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Татьяна Москалькова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством

Москалькова назвала убийство духовного лидера Ирана цинизмом и варварством

Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невиданным цинизмом и варварством убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи и выразила соболезнования иранскому народу в связи с ударами США и Израиля.
Уполномоченный в своем Telegram-канале опубликовала письмо с соболезнованиями, которое направила главе генеральной инспекции Ирана Заибулле Ходаяну.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Следующая фаза атаки США на Иран будет острее, заявил Рубио
00:12
"Выражаю вам и всему народу Ирана глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью гражданского населения в результате американо-израильских ударов. Особую боль и негодование вызывает убийство невинных детей, ставших жертвами этой бесчеловечной агрессии. Невиданным цинизмом и варварством отличается целенаправленная расправа над духовным лидером Ирана Али Хаменеи, его близкими и другими высокопоставленными деятелями страны", - говорится в тексте письма.
Москалькова также подчеркнула, что агрессия США и Израиля грубо попирает универсальное право каждого человека на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и вызывает глубокое возмущение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиТатьяна МоскальковаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
