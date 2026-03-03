Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невиданным цинизмом и варварством убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи и выразила соболезнования иранскому народу в связи с ударами США и Израиля.