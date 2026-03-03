Володин запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенниками

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе MAX спросил подписчиков об эффективности принятых мер по борьбе с кибермошенничеством.

"А как, по вашему мнению, работают принятые меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством?" - написал он в своем канале на платформе в MAX

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 16.5 % Пытались, но не смогли 77.5 % Никогда с ними не сталкивался/лась 6 % Проголосовать

Володин напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Он добавил, что среди новых мер: самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа; "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не осуществляются финансовые операции; самозапрет на оформление новых сим-карт, ограничение количества сим-карт, зарегистрированных на одного человека и обязательная маркировка входящих звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей.

"МВД фиксирует снижение числа преступлений в этой сфере. По сравнению с 2024 годом их стало на 11,8% меньше. Самое значительное сокращение приходится на противоправные действия в области компьютерной информации и дистанционных краж", - уточнил политик.