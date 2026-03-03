Рейтинг@Mail.ru
Володин запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенниками
09:49 03.03.2026
Володин запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенниками
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе MAX спросил подписчиков об эффективности принятых мер по борьбе с кибермошенничеством. РИА Новости, 03.03.2026
Володин запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенниками

Володин спросил подписчиков об эффективности мер по борьбе с кибермошенничеством

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе MAX спросил подписчиков об эффективности принятых мер по борьбе с кибермошенничеством.
"А как, по вашему мнению, работают принятые меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством?" - написал он в своем канале на платформе в MAX.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:78798
11 февраля 2025, 13:50
Володин напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
Он добавил, что среди новых мер: самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа; "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не осуществляются финансовые операции; самозапрет на оформление новых сим-карт, ограничение количества сим-карт, зарегистрированных на одного человека и обязательная маркировка входящих звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей.
"МВД фиксирует снижение числа преступлений в этой сфере. По сравнению с 2024 годом их стало на 11,8% меньше. Самое значительное сокращение приходится на противоправные действия в области компьютерной информации и дистанционных краж", - уточнил политик.
Председатель Госдумы отметил, что в 2025 году удалось предотвратить более 27 миллионов мошеннических операций.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ТехнологииВячеслав ВолодинГосдума РФмошенникиРоссия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала