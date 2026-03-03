Названы самые популярные схемы мошенничества под видом онлайн-знакомств

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самые популярные схемы мошенников связаны с социальной инженерией и вредоносным ПО, причем часто они эксплуатируют тему знакомств и отношений, устраивая "фейковое свидание" или создавая фишинговые "онлайн-кинотеатры" и "магазины цветов", рассказали РИА Новости аналитики RuStore и F6.

"Более 94% случаев финансового мошенничества в 2025 году были связаны с социальной инженерией. В среднем со счетов россиян списывали около 20 тысяч рублей. В праздничные периоды этот показатель растет… Специалисты составили топ самых популярных мошеннических схем", - сообщили аналитики.

"Самой доходной схемой остается FakeDate. Мошенники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях, на сайтах знакомств или чат-ботах в Telegram ", - добавили там.

Так, в переписке аферисты предлагают сходить в кино, театр, на стендап, в музей, планетарий или на конную прогулку, а для покупки билетов отправляют ссылку на фишинговый сайт. В итоге за 9 месяцев 2025 года на билетной версии FakeDate три скам-группы заработали более 330 миллионов рублей.

"Другая разновидность сценария с вредоносным ПО - когда мошенник под видом девушки знакомится с пользователем и предлагает устроить совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе", - продолжают аналитики. Под этим предлогом злоумышленники присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку: от 1 рубля и выше, обычно не более 100 рублей.

При этом пользователям Android-устройств по ссылке предлагают установить под видом полезного вредоносное приложение, а владельцам iPhone - ввести данные банковской карты и код подтверждения. Средняя сумма ущерба по этой схеме составила 8 тысяч рублей.

"Не сдает своих позиций масштабная схема "Мамонт", адаптирующаяся под любые поводы - от покупки техники до бронирования отелей и авиабилетов", - поделились специалисты. Так, с июля 2024 по декабрь 2025 года восемь скамерских групп с помощью схемы "Мамонт" украли у россиян 1,036 миллиарда рублей, совершив около 106 тысяч списаний.

Чаще всего для привлечения жертв к переходу по фишинговой ссылке киберпреступники регистрируют фейковые аккаунты в онлайн-сервисах, социальных сетях и мессенджерах, отмечают эксперты.

Среди популярных схем оказались и поддельные сайты по продаже цветов с "невероятными" скидками до 50%. После выбора букета от пользователя требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего оплатить букет по реквизитам мошенников.