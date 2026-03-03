В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Аферисты на фоне задержек и переносов рейсов в ОАЭ обращаются к жертвам через иностранные мессенджеры, уточняют все подробности перелета, присылают свои расценки за билеты и предлагают скидки, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

"На фоне задержек и переносов рейсов участились случаи мошенничества. Аферисты через иностранные мессенджеры обращаются к жертвам, представляясь им представителями турфирмы, уточняют все подробности перелета, количество человек, присылают свои расценки за билеты и предлагают скидки", - сказал он.

Затем, по словам депутата, преступники запрашивают необходимые для оформления авиабилетов документы, а к оплате принимают рубли и USDT.

"Призываем туристов быть внимательными и приобретать билеты только через проверенные сервисы", - подчеркнул политик.

Турцию, Как уточнил парламентарий, с учётом статуса ОАЭ как транзитного узла, многим туристам, возвращающимся с других направлений, придётся рассматривать альтернативные маршруты — через соседние государства региона, включая Азербайджан Катар или иные страны, где сохраняется стабильное авиасообщение. Он уточнил, что все решения должны приниматься после подтверждения возможности транзита и наличия билетов.

Кривоносов отметил, что комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и представителями туристической индустрии.