В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ
Туризм
 
02:32 03.03.2026
В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ
В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ
Аферисты на фоне задержек и переносов рейсов в ОАЭ обращаются к жертвам через иностранные мессенджеры, уточняют все подробности перелета, присылают свои... РИА Новости, 03.03.2026
оаэ
азербайджан
турция
оаэ, азербайджан, турция, сергей кривонос, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана, туризм, общество, мошенники, мошенничество
Туризм, ОАЭ, Азербайджан, Турция, Сергей Кривонос, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм, Общество, мошенники, Мошенничество
В Госдуме рассказали о случаях мошенничества с авиабилетами в ОАЭ

РИА Новости: мошенники предлагают фальшивые скидки на авиабилеты

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Аферисты на фоне задержек и переносов рейсов в ОАЭ обращаются к жертвам через иностранные мессенджеры, уточняют все подробности перелета, присылают свои расценки за билеты и предлагают скидки, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
"На фоне задержек и переносов рейсов участились случаи мошенничества. Аферисты через иностранные мессенджеры обращаются к жертвам, представляясь им представителями турфирмы, уточняют все подробности перелета, количество человек, присылают свои расценки за билеты и предлагают скидки", - сказал он.
Затем, по словам депутата, преступники запрашивают необходимые для оформления авиабилетов документы, а к оплате принимают рубли и USDT.
"Призываем туристов быть внимательными и приобретать билеты только через проверенные сервисы", - подчеркнул политик.
Как уточнил парламентарий, с учётом статуса ОАЭ как транзитного узла, многим туристам, возвращающимся с других направлений, придётся рассматривать альтернативные маршруты — через соседние государства региона, включая Азербайджан, Турцию, Катар или иные страны, где сохраняется стабильное авиасообщение. Он уточнил, что все решения должны приниматься после подтверждения возможности транзита и наличия билетов.
Кривоносов отметил, что комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и представителями туристической индустрии.
"Главная задача — обеспечить защиту прав российских граждан, их безопасное возвращение на Родину и минимизацию финансовых потерь", - заключил политик.
