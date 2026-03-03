https://ria.ru/20260303/mkad-2078209795.html
На МКАД столкнулись и загорелись "Газель" и "Жигули"
Два транспортных средства загорелись в результате столкновения на МКАД, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два транспортных средства загорелись в результате столкновения на МКАД, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На МКАД столкнулись два транспортных средства, после чего загорелись", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, столкнулись автомобили марок "Газель" и "Жигули".
В экстренных службах столицы уточнили агентству, что пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
По информации дептранса Москвы
, ДТП произошло на внешней стороне МКАД на 6-м километре, движение там осуществляется по двум полосам из пяти, пробка растянулась на 4 километра.