"Агрессивно доминировал": Мирзоян заявил, что "Спартак" соскучился по РПЛ

"Состав практически тот же самый. Была одна перестановка: Зобнина поставили слева, но он универсальный футболист. Обе команды с самого начала матча начали показывать открытый футбол. Были и весенние издержки: поле не в очень хорошем состоянии. "Спартак" сыграл очень интересно, агрессивно. По первому тайму у "Сочи" было всего два-три момента в самом начале игры, которые они создали, даже полумоменты. "Спартак" доминировал и было видно, что соскучились ребята по чемпионату. Агрессивно проявляли себя: двигались вперед, старались создавать моменты, реализовывать их. Поэтому и были отмененные пенальти, голы из-за вне игры. Желание было", - сказал Мирзоян.