"Агрессивно доминировал": Мирзоян заявил, что "Спартак" соскучился по РПЛ
Футбол
 
11:08 03.03.2026 (обновлено: 11:40 03.03.2026)
"Агрессивно доминировал": Мирзоян заявил, что "Спартак" соскучился по РПЛ
Футболисты московского "Спартака" своей доминантной и агрессивной игрой в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" показали, что соскучились по...
"Агрессивно доминировал": Мирзоян заявил, что "Спартак" соскучился по РПЛ

Мирзоян считает, что "Спартак" соскучился по РПЛ и показал доминацию с "Сочи"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты московского "Спартака" своей доминантной и агрессивной игрой в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" показали, что соскучились по чемпионату страны, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-белых", председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
Встреча 19-го тура РПЛ, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января.
«
"Состав практически тот же самый. Была одна перестановка: Зобнина поставили слева, но он универсальный футболист. Обе команды с самого начала матча начали показывать открытый футбол. Были и весенние издержки: поле не в очень хорошем состоянии. "Спартак" сыграл очень интересно, агрессивно. По первому тайму у "Сочи" было всего два-три момента в самом начале игры, которые они создали, даже полумоменты. "Спартак" доминировал и было видно, что соскучились ребята по чемпионату. Агрессивно проявляли себя: двигались вперед, старались создавать моменты, реализовывать их. Поэтому и были отмененные пенальти, голы из-за вне игры. Желание было", - сказал Мирзоян.
"Во втором тайме немного расслабились игроки и из-за этого появились моменты у соперника. Из-за отмененных голов, пенальти, ребята почувствовали, что могут добиться победы "легкой кровью", поэтому сочинцы их чуть-чуть наказали. Хорошо, что команда выиграла - есть задел. И у тренера хорошее настроение, у игроков", - добавил собеседник агентства.
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
2 марта, 20:18
 
