МИД: западные статьи об убитых на Донбассе детях вышли за нормы морали

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад, выпуская заказные статьи о том, что Россия якобы использует монументы погибшим детям для пропаганды, зашел далеко за пределы человеческой морали, заявил МИД РФ.

В ведомстве обратились к статье британской газеты Financial Times, которая выпустила материал под заголовком "Россия использует монументы для распространения дезинформации", в котором рассказывалось о "пропагандистском характере" мемориального комплекса "Аллея ангелов", посвященного детям, убитым киевским режимом в ходе военной кампании, начатой против Донбасса в 2014 году.

"Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых ДЕТЕЙ, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали. Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о "пропагандистской пользе" от гибели детей и объявляет сохранение их памяти "актом пропаганды Кремля", - говорится в материале МИД России, направленном на развенчание фейка британской газеты.

Как отметили в ведомстве, подобным образом Запад использует отработанную годами схему, при которой они "объявляют память пропагандой" и под этим предлогом пытаются ее уничтожить. Именно по такому сценарию на Западе пытаются переписать итоги Второй мировой войны, подчеркнули дипломаты.

"В стремлении обелить Зеленского и его спонсоров газета подвергает сомнению сам факт гибели детей, утверждая, что, мол, Киев никого не убивал, а возведённые памятники жертвам "несут пропагандистскую функцию", при помощи которой Россия оправдывает "агрессию в отношении Украины", - заявили в МИД РФ.

При этом в министерстве подчеркнули, что доказательств преступлений киевского режима собрано такое количество, что не заметить их могут лишь те, кто активно избегает такой информации.