Бывшего главаря картеля Халиско похоронили в золотом гробу

МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Похороны лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо прошли в Сапопане, штат Халиско - останки бандита доставили на местное кладбище в золотом гробу, сообщила радиостанция Formula.

"Останки Эль Менчо перевезли в золотом гробу из похоронного бюро на улице Хигантес на кладбище Ресинто-де-ла-Пас", - сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент Formula.

Как сообщается, колонна автомобилей с белым катафалком прибыла на кладбище около полудня. Белый катафалк был украшен цветочной композицией в форме петуха из красных роз - это символ, ассоциируемый с Эль Менчо, которого также называли "Сеньор де лос гальос" ("Петушиный сеньор") из-за его увлечения петушиными боями. В присутствии родных и близких золотой гроб доставили к месту захоронения под звуки оркестра.

В районе кладбища, расположенного в районе Сан-Хуан-де-Окотан, был развернут усиленный контингент национальной гвардии, армии и полицейских, на маршруте процессии были установлены блокпосты.

Выбранное кладбище, как отметили журналисты - не место роскошных захоронений, там нет крупных гробниц и мавзолеев, а надгробия представляют собой простые плиты на травянистом покрытии. На этом кладбище, по информации СМИ, также покоятся некоторые родственники другого известного главаря наркопреступной среды - Рафаэля Каро Кинтеро, основателя Гвадалахарского картеля, который осужден на 40 лет за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году.