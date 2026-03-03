Рейтинг@Mail.ru
Бывшего главаря картеля Халиско похоронили в золотом гробу
06:16 03.03.2026 (обновлено: 14:33 03.03.2026)
Бывшего главаря картеля Халиско похоронили в золотом гробу
Бывшего главаря картеля Халиско похоронили в золотом гробу - РИА Новости, 03.03.2026
Бывшего главаря картеля Халиско похоронили в золотом гробу
Похороны лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо прошли в Сапопане, штат Халиско - останки бандита... РИА Новости, 03.03.2026
Похороны лидера картеля "Новое поколение Халиско" Эль Менчо
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Похороны лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо прошли в Сапопане, штат Халиско - останки бандита доставили на местное кладбище в золотом гробу, сообщила радиостанция Formula.
"Останки Эль Менчо перевезли в золотом гробу из похоронного бюро на улице Хигантес на кладбище Ресинто-де-ла-Пас", - сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент Formula.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско
28 февраля, 23:04
Как сообщается, колонна автомобилей с белым катафалком прибыла на кладбище около полудня. Белый катафалк был украшен цветочной композицией в форме петуха из красных роз - это символ, ассоциируемый с Эль Менчо, которого также называли "Сеньор де лос гальос" ("Петушиный сеньор") из-за его увлечения петушиными боями. В присутствии родных и близких золотой гроб доставили к месту захоронения под звуки оркестра.
В районе кладбища, расположенного в районе Сан-Хуан-де-Окотан, был развернут усиленный контингент национальной гвардии, армии и полицейских, на маршруте процессии были установлены блокпосты.
Выбранное кладбище, как отметили журналисты - не место роскошных захоронений, там нет крупных гробниц и мавзолеев, а надгробия представляют собой простые плиты на травянистом покрытии. На этом кладбище, по информации СМИ, также покоятся некоторые родственники другого известного главаря наркопреступной среды - Рафаэля Каро Кинтеро, основателя Гвадалахарского картеля, который осужден на 40 лет за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году.
Ранее генпрокуратура Мексики передала тело Осегеры Сервантеса его семье после проведения всех протокольных процедур и подтверждения родства по генетическим данным. Эль Менчо был смертельно ранен 22 февраля в ходе операции федеральных сил в муниципалитете Тапальпа, что вызвало серию блокад и актов насилия в нескольких штатах страны.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Убитый в Мексике наркобарон Эль Менчо жил инкогнито, пишут СМИ
26 февраля, 13:44
 
