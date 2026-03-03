Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев пропустят турнир в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в выставочном турнире в смешанном разряде перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе (США), сообщается в аккаунте соревнований в соцсети X.
Вместо Медведева в паре с россиянкой Миррой Андреевой выступит представитель Казахстана Александр Бублик, а Рублева в миксте с Амандой Анисимовой заменит американец Лернер Тьен. "Мастерс" в Индиан-Уэллсе состоится с 4 по 15 марта, Медведев и Рублев должны начать соревнования со второго круга.
Ранее российские теннисисты не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории АТР 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ. По информации Marca, спортсмены должны выехать на автомобиле в Оман, откуда во вторник они смогут вылететь на частном самолете в Турцию или Армению. Если им удастся покинуть страну в этот срок, Медведев и Рублев смогут принять участие в "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
