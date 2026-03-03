Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев пропустят турнир в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в выставочном турнире в смешанном разряде перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе (США), сообщается в аккаунте соревнований в соцсети X.