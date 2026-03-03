Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 03.03.2026
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА
специальная военная операция на украине
волгоградская область
среднеахтубинский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
волгоградская область, среднеахтубинский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА

В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь", - сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор отметил, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения, а в Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Также выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.
