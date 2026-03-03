https://ria.ru/20260303/ljudi-2078325966.html
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке БПЛА
Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, один из беспилотников попал по многоквартирному дому, сообщил глава региона Андрей... РИА Новости, 03.03.2026
В Волгоградской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ