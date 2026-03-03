https://ria.ru/20260303/likhovskoy-2078259994.html
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской - РИА Новости, 03.03.2026
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации Ялты Янина... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:34:00+03:00
2026-03-03T17:34:00+03:00
2026-03-03T17:34:00+03:00
ялта
россия
янина павленко
российская академия наук
общество
виноделие
владимир лиховской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078258675_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ece1f3df8687491ff9e518871a8f6475.jpg
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078258675_221:0:1661:1080_1920x0_80_0_0_c5e513ffd1afa2ca9981c7a7c5f682f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, россия, янина павленко, российская академия наук, общество, виноделие, владимир лиховской
Ялта, Россия, Янина Павленко, Российская академия наук, Общество, Виноделие, Владимир Лиховской
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской