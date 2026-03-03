Рейтинг@Mail.ru
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/likhovskoy-2078259994.html
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской - РИА Новости, 03.03.2026
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации Ялты Янина... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:34:00+03:00
2026-03-03T17:34:00+03:00
ялта
россия
янина павленко
российская академия наук
общество
виноделие
владимир лиховской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078258675_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ece1f3df8687491ff9e518871a8f6475.jpg
ялта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078258675_221:0:1661:1080_1920x0_80_0_0_c5e513ffd1afa2ca9981c7a7c5f682f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ялта, россия, янина павленко, российская академия наук, общество, виноделие, владимир лиховской
Ялта, Россия, Янина Павленко, Российская академия наук, Общество, Виноделие, Владимир Лиховской
Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской

Умер директор НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской

© Фото : Крымский научно-исследовательский центр виноградарства и виноделия "Магарач"Директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской
Директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия Магарач РАН Владимир Лиховской - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Крымский научно-исследовательский центр виноградарства и виноделия "Магарач"
Директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«
"Большая потеря… Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Владимирович Лиховской", - сообщила Павленко в Telegram-канале.
Она выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам ученого.
Павленко отметила, что Лиховской - автор 218 научных работ, специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, его усилиями возрождались виноградники "Магарача", он поддерживал молодых учёных и всегда ратовал за консолидацию виноградарства и виноделия с наукой. Вместе с Лиховским шла работа над федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", добавила она.
 
ЯлтаРоссияЯнина ПавленкоРоссийская академия наукОбществоВиноделиеВладимир Лиховской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала