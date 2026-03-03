https://ria.ru/20260303/lavrov-2078216008.html
Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всеобъемлющая ближневосточная конференция, которую Россия много лет предлагала созвать, сейчас была бы очень уместна для обсуждения проблем региона, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом он заявил, что Израиль
стал наносить удары по Ливану
, ссылаясь на атаки шиитского движения "Хезболла
" после американо-израильских ударов по Ирану
.
"Это замкнутый круг, и никогда его не разорвать, если не собраться и весь комплекс вопросов не рассмотреть. Ближневосточная конференция, которую мы тоже много лет предлагали, сейчас была бы как нельзя кстати. В отсутствие такого форума, где все представлены и каждый имеет возможность свою точку зрения отстаивать, доказывать, объяснять, искать баланс интересов, получается, что отдельные державы решают все проблемы в регионе", - сказал российский министр.