Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию

"Это замкнутый круг, и никогда его не разорвать, если не собраться и весь комплекс вопросов не рассмотреть. Ближневосточная конференция, которую мы тоже много лет предлагали, сейчас была бы как нельзя кстати. В отсутствие такого форума, где все представлены и каждый имеет возможность свою точку зрения отстаивать, доказывать, объяснять, искать баланс интересов, получается, что отдельные державы решают все проблемы в регионе", - сказал российский министр.