Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию
13:23 03.03.2026 (обновлено: 15:24 03.03.2026)
Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию
Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию
в мире
россия
израиль
ливан
сергей лавров
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
ливан
в мире, россия, израиль, ливан, сергей лавров, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Ливан, Сергей Лавров, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров напомнил о предложении России созвать ближневосточную конференцию

Лавров: предложенная Россией ближневосточная конференция была бы очень кстати

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всеобъемлющая ближневосточная конференция, которую Россия много лет предлагала созвать, сейчас была бы очень уместна для обсуждения проблем региона, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом он заявил, что Израиль стал наносить удары по Ливану, ссылаясь на атаки шиитского движения "Хезболла" после американо-израильских ударов по Ирану.
"Это замкнутый круг, и никогда его не разорвать, если не собраться и весь комплекс вопросов не рассмотреть. Ближневосточная конференция, которую мы тоже много лет предлагали, сейчас была бы как нельзя кстати. В отсутствие такого форума, где все представлены и каждый имеет возможность свою точку зрения отстаивать, доказывать, объяснять, искать баланс интересов, получается, что отдельные державы решают все проблемы в регионе", - сказал российский министр.
В миреРоссияИзраильЛиванСергей ЛавровХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
