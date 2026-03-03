Лавров объяснил, что значит признание реалий на земле в ситуации с Украиной

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Необходимость признания "реалий на земле" в украинском конфликте - это не про территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что население, проживающее на этих территориях, высказалось на референдумах за то, чтобы дальше строить свою судьбу в составе Российской Федерации.