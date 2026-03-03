https://ria.ru/20260303/lavrov-2078175738.html
Лавров объяснил, что значит признание реалий на земле в ситуации с Украиной
Лавров объяснил, что значит признание реалий на земле в ситуации с Украиной - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров объяснил, что значит признание реалий на земле в ситуации с Украиной
Необходимость признания "реалий на земле" в украинском конфликте - это не про территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:36:00+03:00
2026-03-03T13:36:00+03:00
2026-03-03T13:36:00+03:00
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Необходимость признания "реалий на земле" в украинском конфликте - это не про территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Реалии, еще раз хочу сказать, это не про территориальный вопрос. Реалии на земле отражают мнение проживающих на соответствующих территориях людей, которых пришедший к власти незаконный киевский режим расценивал как террористов, называл их существами, нелюдями, чей язык, чью культуру, религию, традиции киевский режим законодательно запретил", - сказал Лавров
журналистам.
Он добавил, что население, проживающее на этих территориях, высказалось на референдумах за то, чтобы дальше строить свою судьбу в составе Российской Федерации.
"Вот в этом смысле существует территориальный вопрос. От людей надо отталкиваться", - заключил министр.