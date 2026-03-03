https://ria.ru/20260303/lavrov-2078169375.html
Лавров: проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля
Лавров: проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля
Сейчас растет риск того, что проблема ядерного нераспространения начнет выходить из-под контроля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля
Лавров заявил о риске выхода проблемы ядерного нераспространения из-под контроля