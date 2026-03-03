Рейтинг@Mail.ru
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
13:03 03.03.2026
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров
На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
иран
россия
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, россия, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Россия, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров

Лавров: пока нет ясности, какие цели преследуют США в Иране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся. Пока мы такой ясности в отношении целей наших американских коллег не усматриваем", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 10:12
 
В миреСШАИранРоссияСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
