Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров
Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров
На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
