https://ria.ru/20260303/lavrov-2078166112.html
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране
У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны, рассказал глава МИД... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:59:00+03:00
2026-03-03T12:59:00+03:00
2026-03-03T12:59:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
сергей лавров
стив уиткофф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078164147_0:119:2945:1776_1920x0_80_0_0_1190dff49134242ea432e4420bcdae9d.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078159103.html
россия
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078164147_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_32beec36618f36c3bcdcd999c454d987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, иран, сергей лавров, стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Иран, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране
Лавров: у России вызывают вопросы предлоги США для начала операции в Иране