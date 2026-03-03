Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Санкций ожидать не приходится", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать санкций в адрес США и Израиля из-за ситуации вокруг Ирана.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.