Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Санкций против Соединенных Штатов и Израиля из-за атаки на Иран ждать не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Санкций ожидать не приходится", - сказал Лавров
на пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать санкций в адрес США и Израиля из-за ситуации вокруг Ирана.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке
.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио
анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.