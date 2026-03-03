Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
17:00 03.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:00 03.03.2026
"Лада" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
"Лада" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
СКА и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Лада" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. СКА и московское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 марта и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
5 : 3
Ак Барс
02:47 • Maxim Belousov
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
07:35 • Алекс Коттон
(Дмитрий Кугрышев, Никита Михайлов)
17:43 • Riley Sawchuk
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
13:48 • Никита Михайлов
(Артур Тянулин)
19:59 • Riley Sawchuk
(Никита Сетдиков)
13:17 • Stepan Terekhov
(Альберт Яруллин, Кирилл Семенов)
14:42 • Mitchell Miller
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
19:14 • Нэйтан Тодд
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
