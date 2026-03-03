Рейтинг@Mail.ru
21:12 03.03.2026
Исследование показало главный страх женщин при покупке квартиры в России
Исследование показало главный страх женщин при покупке квартиры в России
Главный страх женщин при покупке квартиры в России - высокие цены, сообщает интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования девелоперской... РИА Новости, 03.03.2026
Исследование показало главный страх женщин при покупке квартиры в России

Сити21: 63% россиянок откладывают покупку квартиры из-за высоких цен

Жилые дома в Москве
Жилые дома в Москве
Жилые дома в Москве. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный страх женщин при покупке квартиры в России - высокие цены, сообщает интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании "Сити21".
"Большинство россиянок (63%) откладывают покупку квартиры из-за высоких цен и неизбежности оформления ипотеки", - говорится в сообщении.
По данным исследования, 20% женщин опасаются мошенников и недобросовестных застройщиков, 4% опрошенных боятся юридических сложностей и ошибок в выборе недвижимости. Беспокойство из-за предстоящего ремонта испытывают 2% участниц опроса, при этом 7% женщин заявили, что не испытывают никаких страхов из-за покупки квартиры.
Издание добавило, что при выборе жилья большинство женщин обращает внимание на инфраструктуру района, меньше половины опрошенных - на транспортную доступность, экологическую обстановку и безопасность, а также на планировку и качество отделки.
Данные о выборке и погрешности исследования не приводятся.
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Домклик" назвал возраст покупателей жилья, не использующих ипотеку
26 февраля, 14:05
 
