Исследование показало главный страх женщин при покупке квартиры в России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный страх женщин при покупке квартиры в России - высокие цены, сообщает интернет-издание " Главный страх женщин при покупке квартиры в России - высокие цены, сообщает интернет-издание " Лента.ру " со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании "Сити21".

"Большинство россиянок (63%) откладывают покупку квартиры из-за высоких цен и неизбежности оформления ипотеки", - говорится в сообщении.

По данным исследования, 20% женщин опасаются мошенников и недобросовестных застройщиков, 4% опрошенных боятся юридических сложностей и ошибок в выборе недвижимости. Беспокойство из-за предстоящего ремонта испытывают 2% участниц опроса, при этом 7% женщин заявили, что не испытывают никаких страхов из-за покупки квартиры.

Издание добавило, что при выборе жилья большинство женщин обращает внимание на инфраструктуру района, меньше половины опрошенных - на транспортную доступность, экологическую обстановку и безопасность, а также на планировку и качество отделки.