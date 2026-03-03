Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Оперативный центр США в Кувейте, в котором в результате удара Ирана погибли шесть американских военнослужащих, не был должным образом укреплен и защищен, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских военных чиновников.
"Единственными укреплениями строения были Т-образные заграждения - железобетонные барьеры высотой 12 футов (3,7 метра - ред.), предназначенные для защиты военнослужащих от взрывов, ракетных ударов и осколков снарядов", - сообщает CBS.
Согласно сообщению телеканала, такие заграждения не защищают строение от удара сверху. По словам чиновников, удар Ирана, вероятнее всего, пришелся точно в центр крыши здания. Кроме того, источники сообщили CBS, что вблизи объекта не было американских комплексов в порту Эш-Шуайба, с помощью которых можно было бы сбить приближающиеся беспилотники. Источники добавили, что после удара здание охватило огнем, что затрудняло попытки вытащить тела.
Два источника также рассказали телеканалу, что поступали запросы на расширение возможностей по противодействию приближающимся беспилотникам в регионе, однако эти дополнительные ресурсы так и не были предоставлены.
"У нас практически не было возможностей по противодействию беспилотникам", - заявил телеканалу один из источников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.