Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ

"Единственными укреплениями строения были Т-образные заграждения - железобетонные барьеры высотой 12 футов (3,7 метра - ред.), предназначенные для защиты военнослужащих от взрывов, ракетных ударов и осколков снарядов", - сообщает CBS.

Два источника также рассказали телеканалу, что поступали запросы на расширение возможностей по противодействию приближающимся беспилотникам в регионе, однако эти дополнительные ресурсы так и не были предоставлены.