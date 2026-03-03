Рейтинг@Mail.ru
Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kuveyt-2078252019.html
Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ
Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ
Оперативный центр США в Кувейте, в котором в результате удара Ирана погибли шесть американских военнослужащих, не был должным образом укреплен и защищен,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:10:00+03:00
2026-03-03T17:10:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
https://ria.ru/20260303/opros-2078241356.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Оперативный центр США в Кувейте не был укреплен и защищен, пишут СМИ

CBS: оперативный центр США в Кувейте, где погибли военные, был плохо укреплен

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Оперативный центр США в Кувейте, в котором в результате удара Ирана погибли шесть американских военнослужащих, не был должным образом укреплен и защищен, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских военных чиновников.
Как отмечает телеканал, шесть американских военных погибли в результате атаки иранского беспилотника на центр тактических операций США в Кувейте. По словам чиновников, этот объект представлял собой небольшое строение, переоборудованное в офисное помещение.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
"Единственными укреплениями строения были Т-образные заграждения - железобетонные барьеры высотой 12 футов (3,7 метра - ред.), предназначенные для защиты военнослужащих от взрывов, ракетных ударов и осколков снарядов", - сообщает CBS.
Согласно сообщению телеканала, такие заграждения не защищают строение от удара сверху. По словам чиновников, удар Ирана, вероятнее всего, пришелся точно в центр крыши здания. Кроме того, источники сообщили CBS, что вблизи объекта не было американских комплексов в порту Эш-Шуайба, с помощью которых можно было бы сбить приближающиеся беспилотники. Источники добавили, что после удара здание охватило огнем, что затрудняло попытки вытащить тела.
Два источника также рассказали телеканалу, что поступали запросы на расширение возможностей по противодействию приближающимся беспилотникам в регионе, однако эти дополнительные ресурсы так и не были предоставлены.
"У нас практически не было возможностей по противодействию беспилотникам", - заявил телеканалу один из источников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Опрос показал отношение британцев к ударам США по Ирану
Вчера, 16:40
 
В миреСШАИранКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала