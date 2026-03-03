Кувейтская армия заявила о гибели второго военного

КАИР, 2 мар – РИА Новости. Второй кувейтский военный погиб при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщила армия Кувейта.

"Генеральный штаб армии скорбит по военнослужащему военно-морских сил сержанту Абдельазизу Абдельмохсену Дахелю Насеру, погибшему сегодня вечером в ходе боевых действий при исполнении задач", - говорится в заявлении.