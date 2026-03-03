Рейтинг@Mail.ru
Кувейтская армия заявила о гибели второго военного - РИА Новости, 03.03.2026
00:00 03.03.2026
Кувейтская армия заявила о гибели второго военного
Кувейтская армия заявила о гибели второго военного
в мире
сша
иран
израиль
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, владимир путин, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Путин, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кувейтская армия заявила о гибели второго военного

Второй кувейтский солдат погиб при выполнении задач

© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
Кувейт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт. Архивное фото
КАИР, 2 мар – РИА Новости. Второй кувейтский военный погиб при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщила армия Кувейта.
Ранее генеральный штаб армии Кувейта сообщал о гибели кувейтского военного при исполнении задач. Он стал первой жертвой среди военнослужащих из арабских стран Персидского залива после начала эскалации.
Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Кувейтская армия сообщила о гибели военного
Вчера, 22:35
"Генеральный штаб армии скорбит по военнослужащему военно-морских сил сержанту Абдельазизу Абдельмохсену Дахелю Насеру, погибшему сегодня вечером в ходе боевых действий при исполнении задач", - говорится в заявлении.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
