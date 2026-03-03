https://ria.ru/20260303/kuvejt-2078274892.html
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
Пилоту американского истребителя F-15, по ошибке сбитого в Кувейте, пришлось встать на колени перед местным жителем, угрожавшим ударить его металлической... РИА Новости, 03.03.2026
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз жителя
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Пилоту американского истребителя F-15, по ошибке сбитого в Кувейте, пришлось встать на колени перед местным жителем, угрожавшим ударить его металлической трубой, кадры публикует газета New York Post
Центральное командование США
ранее сообщило, что три американских истребителя F-15 были сбиты 1 марта над Кувейтом
дружественным огнем. По информации командования, Кувейт признал вину в этом инциденте.
На ролике видно, как группа местных жителей окружила катапультировавшегося пилота, при этом один из них замахивается предметом, похожим на металлическую трубу. Пилот поднимает руки вверх, на английском просит угрожающего ему мужчину отступить и в какой-то момент встает на колени.
Просьбы к жителю отойти не дают результата, однако, когда пилот говорит, что он американец, житель опускает занесенную над головой трубу и отступает.
В Министерстве обороны Кувейта заявили газете, что находятся в контакте с США для выяснения обстоятельств этого инцидента.