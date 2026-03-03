Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз - РИА Новости, 03.03.2026
18:26 03.03.2026 (обновлено: 22:59 03.03.2026)
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз
Пилоту американского истребителя F-15, по ошибке сбитого в Кувейте, пришлось встать на колени перед местным жителем, угрожавшим ударить его металлической... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, кувейт, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз

В Кувейте американскому пилоту пришлось встать на колени из-за угроз жителя

© Фото : соцсетиПилот F-15, вставший на колени перед местным жителем в Кувейте
Пилот F-15, вставший на колени перед местным жителем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : соцсети
Пилот F-15, вставший на колени перед местным жителем в Кувейте
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пилоту американского истребителя F-15, по ошибке сбитого в Кувейте, пришлось встать на колени перед местным жителем, угрожавшим ударить его металлической трубой, кадры публикует газета New York Post.
Центральное командование США ранее сообщило, что три американских истребителя F-15 были сбиты 1 марта над Кувейтом дружественным огнем. По информации командования, Кувейт признал вину в этом инциденте.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Вчера, 17:44
На ролике видно, как группа местных жителей окружила катапультировавшегося пилота, при этом один из них замахивается предметом, похожим на металлическую трубу. Пилот поднимает руки вверх, на английском просит угрожающего ему мужчину отступить и в какой-то момент встает на колени.
Просьбы к жителю отойти не дают результата, однако, когда пилот говорит, что он американец, житель опускает занесенную над головой трубу и отступает.
В Министерстве обороны Кувейта заявили газете, что находятся в контакте с США для выяснения обстоятельств этого инцидента.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреКувейтСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
