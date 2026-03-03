Рейтинг@Mail.ru
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах - РИА Новости, 03.03.2026
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
Детей среди жителей Курской области, которых продолжают удерживать на территории Украины, нет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 03.03.2026
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах

Москалькова: среди удерживаемых в Сумах жителей Курской области нет детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Детей среди жителей Курской области, которых продолжают удерживать на территории Украины, нет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что Россия продолжает бороться за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, которых удерживают в украинских Сумах.
«
"К счастью, детей там нет", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, есть ли среди удерживаемых в Сумах россиян дети.
Она подчеркнула важность того, чтобы Украина вернула оставшихся курских жителей без всяких условий.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей
27 февраля, 12:21
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
