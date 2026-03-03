https://ria.ru/20260303/kurskaya-2078253586.html
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
Детей среди жителей Курской области, которых продолжают удерживать на территории Украины, нет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:16:00+03:00
2026-03-03T17:16:00+03:00
2026-03-03T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
курская область
украина
россия
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
Москалькова: среди удерживаемых в Сумах жителей Курской области нет детей