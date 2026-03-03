https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану, сообщил представитель КСИР Али Мохаммад Наини. РИА Новости, 03.03.2026
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану, сообщил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.
«
"Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", — привело его слова агентство Mizan.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль
и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи
. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио
анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.