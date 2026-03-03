Рейтинг@Mail.ru
14:17 03.03.2026 (обновлено: 15:31 03.03.2026)
в мире, сша, израиль, али хаменеи, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана, иран, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Али Хаменеи, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля

КСИР пригрозил открыть врата ада для США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiБойцы КСИР
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Бойцы КСИР. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану, сообщил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.
"Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", — привело его слова агентство Mizan.

Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Многие удивлены". На Западе рассказали о судьбе Ирана через пять недель
Вчера, 03:54

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИзраильАли ХаменеиКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против ИранаИранВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
