Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану, сообщил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.

« "Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", — привело его слова агентство Mizan.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал уничтожение противником гражданской инфраструктуры, школ и медучреждений на территории ИРИ военным преступлением.

Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.