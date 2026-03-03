"Вообще не ожидала": Крамаренко высказалась после победы на ЧР

"Каких-то ритуалов перед стартом не было. Просто настраивалась на борьбу. Победа получилась неожиданной - я вообще не ожидала. Была даже небольшая паника, не знала, как сложится гонка. И спасибо Ханты-Мансийску за лыжи, они нас выручили", - сказала Крамаренко.

"Когда подъезжаешь к финишу, нужно вовремя встать в лыжню, а ее не всегда хорошо видно, особенно в очках. Если немного ошибешься - становится сложнее. Бывает, что цепляют. Я сначала даже не поняла, кто именно упал - заметила это буквально в последний момент. Увидела, что соперницы смещаются в сторону, тоже немного смутилась, меня чуть задели. Но скорость я сильно не потеряла, поэтому получилось выйти из-за спины и финишировать", - отметила Крамаренко.