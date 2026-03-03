https://ria.ru/20260303/kramarenko-2078166985.html
"Вообще не ожидала": Крамаренко высказалась после победы на ЧР
Лыжница Наталья Крамаренко заявила РИА Новости, что не ожидала завоевать золото на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжница Наталья Крамаренко заявила РИА Новости, что не ожидала завоевать золото на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Во вторник команда Свердловской области, которую представили Крамаренко и Екатерина Евтягина, выиграла спринт классическим стилем. Вторыми стали Ольга Царева и Дарья Канева из первой команды Республики Коми, третьими - Лидия Горбунова и Вероника Степанова из первой команды Татарстана.
"Каких-то ритуалов перед стартом не было. Просто настраивалась на борьбу. Победа получилась неожиданной - я вообще не ожидала. Была даже небольшая паника, не знала, как сложится гонка. И спасибо Ханты-Мансийску за лыжи, они нас выручили", - сказала Крамаренко.
На заключительном этапе гонки лидировала Елизавета Пантрина из первой команды Тюменской области, но на финишной прямой она упала.
"Когда подъезжаешь к финишу, нужно вовремя встать в лыжню, а ее не всегда хорошо видно, особенно в очках. Если немного ошибешься - становится сложнее. Бывает, что цепляют. Я сначала даже не поняла, кто именно упал - заметила это буквально в последний момент. Увидела, что соперницы смещаются в сторону, тоже немного смутилась, меня чуть задели. Но скорость я сильно не потеряла, поэтому получилось выйти из-за спины и финишировать", - отметила Крамаренко.
По словам лыжницы, она ни разу не пробовала краба, которого подарили спортсменкам за победу в гонке. "Это будет первый краб, первое чемпионство, первая золотая медаль. В целом это первая медаль на чемпионате России", - добавила Крамаренко.