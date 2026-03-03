Рейтинг@Mail.ru
Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом - РИА Новости, 03.03.2026
Тверская область
 
14:12 03.03.2026
Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом
Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом - РИА Новости, 03.03.2026
Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев во вторник принял участие в торжественных мероприятиях в честь 83-летия освобождения города Ржева и Ржевского... РИА Новости, 03.03.2026
виталий королев, ржев, великая отечественная война (1941-1945), ржевский район
Тверская область, Виталий Королев, Ржев, Великая Отечественная война (1941-1945), Ржевский район
Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом

Виталий Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев во вторник принял участие в торжественных мероприятиях в честь 83-летия освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Почетными гостями событий стали участники специальной военной операции. Королев возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Здесь увековечены имена более 17 тысяч павших подо Ржевом воинов.
На митинге у стелы "Ржев – город воинской славы" глава региона подчеркнул особое значение нынешней даты для жителей Ржевского округа, Тверской области, всей России.
"83 года назад здесь, в центре русской земли, на берегах великой реки Волги, были окончательно разрушены планы нацистов захватить Москву. Семнадцать тяжелых месяцев в битве подо Ржевом решалась судьба нашей Родины. Каждый день этого ожесточенного сражения стал символом непреклонной воли, мужества и стойкости нашего народа. Наши солдаты и офицеры, партизаны и подпольщики остановили элитные фашистские дивизии. И показали всему миру, что нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ", – сказал Королев.
Руководитель области поблагодарил ветеранов войны, тружеников тыла за подвиг во имя Победы, за возрождение города Ржева из руин, за восстановление страны.
"Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, вся страна, весь народ поддерживает наших воинов в борьбе с нацизмом. Участники специальной военной операции как деды и прадеды еще раз доказали, что Россия всегда будет несокрушимой",- подчеркнул врио губернатора.
Королев и участники митинга почтили минутой молчания память защитников страны. Глава региона вместе с ржевитянами, гостями торжеств возложили цветы к стеле и к вечному огню у Обелиска героям Великой Отечественной войны на кургане Славы.
 
Тверская областьВиталий КоролевРжевВеликая Отечественная война (1941-1945)Ржевский район
 
 
