Королев почтил память героев, павших в боях подо Ржевом

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев во вторник принял участие в торжественных мероприятиях в честь 83-летия освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетными гостями событий стали участники специальной военной операции. Королев возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Здесь увековечены имена более 17 тысяч павших подо Ржевом воинов.

На митинге у стелы "Ржев – город воинской славы" глава региона подчеркнул особое значение нынешней даты для жителей Ржевского округа, Тверской области, всей России.

"83 года назад здесь, в центре русской земли, на берегах великой реки Волги, были окончательно разрушены планы нацистов захватить Москву. Семнадцать тяжелых месяцев в битве подо Ржевом решалась судьба нашей Родины. Каждый день этого ожесточенного сражения стал символом непреклонной воли, мужества и стойкости нашего народа. Наши солдаты и офицеры, партизаны и подпольщики остановили элитные фашистские дивизии. И показали всему миру, что нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ", – сказал Королев.

Руководитель области поблагодарил ветеранов войны, тружеников тыла за подвиг во имя Победы, за возрождение города Ржева из руин, за восстановление страны.

"Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, вся страна, весь народ поддерживает наших воинов в борьбе с нацизмом. Участники специальной военной операции как деды и прадеды еще раз доказали, что Россия всегда будет несокрушимой",- подчеркнул врио губернатора.