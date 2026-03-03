https://ria.ru/20260303/konflikt-2078278949.html
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США - РИА Новости, 03.03.2026
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США
Конфликт на Украине остается важным вопросом для администрации президента США Дональда Трампа, конечной целью является достижение мира, заявил замглавы... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
россия
украина
сша
россия
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США
