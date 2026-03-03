Рейтинг@Mail.ru
18:39 03.03.2026
Пентагон назвал конфликт на Украине важным вопросом для администрации США
Конфликт на Украине остается важным вопросом для администрации президента США Дональда Трампа, конечной целью является достижение мира, заявил замглавы...
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
россия
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, россия
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Россия
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине остается важным вопросом для администрации президента США Дональда Трампа, конечной целью является достижение мира, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Война на Украине очень важна (для администрации - ред.)... целью является мир", - сказал Колби на слушаниях в сенате США.
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Вчера, 16:17
 
