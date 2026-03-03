Рейтинг@Mail.ru
"Комо" — "Интер": смотреть матч Кубка Италии 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/komo-inter-smotret-onlayn-2078258963.html
"Комо" — "Интер": смотреть матч Кубка Италии 3 марта
"Комо" — "Интер": смотреть матч Кубка Италии 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Комо" — "Интер": смотреть матч Кубка Италии 3 марта
"Комо" и "Интер" встретятся в матче 1/2 финала Кубка Италии. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T22:00:00+03:00
2026-03-03T22:00:00+03:00
футбол
комо
интер
кубок италии
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922447046_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_966f1cac046722a03d11221959c9e76a.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922447046_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1984dcaf9b42a2dc42bd10c6264df84c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
комо, интер, кубок италии, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Комо, Интер, Кубок Италии, Анонсы и трансляции матчей

"Комо" — "Интер": смотреть матч Кубка Италии 3 марта

© Фото : Пресс-служба ФК "Интер"Футболисты миланского "Интера"
Футболисты миланского Интера - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Интер"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Комо" и "Интер" встретятся в матче 1/2 финала Кубка Италии.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок Италии
03 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Комо
0 : 0
Интер М
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболКомоИнтерКубок ИталииАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала