В Пентагоне отвергли идею о необходимости новых санкций

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби отказался поддержать позицию сенатора-демократа Джин Шахин, считающей, что новые санкции против России якобы могли бы способствовать урегулированию на Украине.

"Ваш первый вопрос касался усиления давления (на Россию - ред.). Я считаю, что администрация и так уже оказывает давление на Россию, например, с помощью экономических мер", - ответил Колби, таким образом не согласившись с идеей введения новых санкций.