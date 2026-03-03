Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне отвергли идею о необходимости новых санкций
20:59 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kolbi-2078309637.html
В Пентагоне отвергли идею о необходимости новых санкций
Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби отказался поддержать позицию сенатора-демократа Джин Шахин, считающей, что новые санкции против России... РИА Новости, 03.03.2026
В Пентагоне отвергли идею о необходимости новых санкций

Колби: США не нужно вводить новые санкции против России

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби отказался поддержать позицию сенатора-демократа Джин Шахин, считающей, что новые санкции против России якобы могли бы способствовать урегулированию на Украине.
Вопрос о необходимости введения новых санкций против России сенатор задала в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам.
"Ваш первый вопрос касался усиления давления (на Россию - ред.). Я считаю, что администрация и так уже оказывает давление на Россию, например, с помощью экономических мер", - ответил Колби, таким образом не согласившись с идеей введения новых санкций.
Ранее Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
