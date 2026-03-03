Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум заявил, что Йоханнес Клебо смог бы завоевать шесть золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже при участии россиянина Александра Большунова.