Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Лыжные гонки
 
16:57 03.03.2026
Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ
спорт, италия, россия, пекин, александр большунов, эйрик мюр носсум, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Россия, Пекин, Александр Большунов, Эйрик Мюр Носсум, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ

Носсум: Клебо мог бы уехать с шестью медалями даже при Большунове

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЙоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Йоханнес Клебо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум заявил, что Йоханнес Клебо смог бы завоевать шесть золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже при участии россиянина Александра Большунова.
На Олимпиаде в Италии Клебо выиграл все шесть стартов и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
"Большунов в хорошей форме, конечно, был одним из тех, кого мы боялись больше всего. Но я все равно считаю, что Клебо мог бы вернуться домой с шестью золотыми медалями, даже если бы Большунов был там", - заявил Носсум в интервью NRK.
"Я не знаю, что сказать. Мы видим, что Савелий Коростелев выиграл все то, что должен выиграть в России. Но здесь для него это было не простым делом - приехать и завоевать медали. Я не уверен, что все так просто", - приводит слова Клебо NRK.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх среди мужчин представлял Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
Вчера, 11:43
 
Лыжные гонкиСпортИталияРоссияПекинАлександр БольшуновЭйрик Мюр НоссумСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
