Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум заявил, что Йоханнес Клебо смог бы завоевать шесть золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже при участии россиянина Александра Большунова.
На Олимпиаде в Италии Клебо выиграл все шесть стартов и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
"Я не знаю, что сказать. Мы видим, что Савелий Коростелев выиграл все то, что должен выиграть в России. Но здесь для него это было не простым делом - приехать и завоевать медали. Я не уверен, что все так просто", - приводит слова Клебо NRK.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх среди мужчин представлял Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.