ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре
ЕС не обсуждает активацию статьи 42(7) о взаимной обороне после инцидента на британской базе на Кипре, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 03.03.2026
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре
Пиньо: ЕС не обсуждает активацию статьи о взаимной обороне из-за Кипра
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. ЕС не обсуждает активацию статьи 42(7) о взаимной обороне после инцидента на британской базе на Кипре, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя инцидент.
В понедельник база ВВС Великобритании
"Акротири" на Кипре
подверглась удару беспилотника. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
"Никаких конкретных обсуждений не было о приведении в действие положения о взаимной обороне. Мы понимаем, что вчерашний инцидент был связан с атакой, которая была нацелена на британскую базу. Таким образом, представляется совершенно очевидным, что Республика Кипр была не целю", - пояснила она позицию Евросоюза.
Статья 42(7) Договора о Европейском союзе закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны ЕС
обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. Эта норма была впервые задействована Францией
после терактов в Париже
в 2015 году. В отличие от статьи 5 НАТО
, механизм ЕС не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.