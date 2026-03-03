Рейтинг@Mail.ru
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kipr-2078231829.html
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре - РИА Новости, 03.03.2026
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре
ЕС не обсуждает активацию статьи 42(7) о взаимной обороне после инцидента на британской базе на Кипре, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:20:00+03:00
2026-03-03T16:20:00+03:00
в мире
кипр
брюссель
великобритания
нато
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077885397_0:380:2963:2047_1920x0_80_0_0_23be90ae4ebe2b5bd06dc86fe9563a7c.jpg
https://ria.ru/20260303/britanija-2078196475.html
кипр
брюссель
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077885397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_358a2a090b397372cc9d16b74bb7fc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, брюссель, великобритания, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Кипр, Брюссель, Великобритания, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре

Пиньо: ЕС не обсуждает активацию статьи о взаимной обороне из-за Кипра

© REUTERS / Yiannis KourtoglouБаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. ЕС не обсуждает активацию статьи 42(7) о взаимной обороне после инцидента на британской базе на Кипре, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя инцидент.
В понедельник база ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре подверглась удару беспилотника. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
"Никаких конкретных обсуждений не было о приведении в действие положения о взаимной обороне. Мы понимаем, что вчерашний инцидент был связан с атакой, которая была нацелена на британскую базу. Таким образом, представляется совершенно очевидным, что Республика Кипр была не целю", - пояснила она позицию Евросоюза.
Статья 42(7) Договора о Европейском союзе закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны ЕС обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. Эта норма была впервые задействована Францией после терактов в Париже в 2015 году. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм ЕС не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лондон направит военный корабль на Кипр после удара по базе ВВС, пишут СМИ
Вчера, 14:29
 
В миреКипрБрюссельВеликобританияНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала