ЕС не обсуждает статью о взаимной обороне после инцидента на Кипре

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. ЕС не обсуждает активацию статьи 42(7) о взаимной обороне после инцидента на британской базе на Кипре, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя инцидент.

"Никаких конкретных обсуждений не было о приведении в действие положения о взаимной обороне. Мы понимаем, что вчерашний инцидент был связан с атакой, которая была нацелена на британскую базу. Таким образом, представляется совершенно очевидным, что Республика Кипр была не целю", - пояснила она позицию Евросоюза.