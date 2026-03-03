Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой приказ скоро получит Зеленский
09:26 03.03.2026 (обновлено: 16:12 03.03.2026)
На Западе раскрыли, какой приказ скоро получит Зеленский
ЕС может приказать Владимиру Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба", написал в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору. "Возможно, чиновникам РИА Новости, 03.03.2026
в мире, словакия, украина, венгрия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Евросоюз
Владимир Зеленский
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ЕС может приказать Владимиру Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба", написал в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору.

"Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить строительство трубопровода "Дружба". Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
2 марта, 15:31
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.

Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.

По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Киев сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе", пишут СМИ
2 марта, 20:40
 
