"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана

БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили израильский танк класса "Меркава" и беспилотник на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления.

"После фиксации передвижений израильской армии в районе Тель-Нахас на окраине населенного пункта Кфар-Кила, бойцы исламского сопротивления в 15:00 (16.00 мск) во вторник, 3 марта 2026 года, поразили танк "Меркава" соответствующим вооружением, нанеся ему прямое попадание", - написано в заявлении.