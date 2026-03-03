https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078270364.html
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили израильский танк класса "Меркава" и беспилотник на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления.
ливан
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили израильский танк класса "Меркава" и беспилотник на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления.
"После фиксации передвижений израильской армии в районе Тель-Нахас на окраине населенного пункта Кфар-Кила, бойцы исламского сопротивления в 15:00 (16.00 мск) во вторник, 3 марта 2026 года, поразили танк "Меркава" соответствующим вооружением, нанеся ему прямое попадание", - написано в заявлении.
Согласно другому отчету движения, беспилотник израильских ВВС был сбит в небе над районом Набатия на юге страны.