"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
18:08 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078270364.html
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили израильский танк класса "Меркава" и беспилотник на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:08:00+03:00
2026-03-03T18:08:00+03:00
ливан
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана

Бойцы "Хезболлы" уничтожили израильский танк и БПЛА на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariВоенный рядом с израильским танком в южном Ливане
Военный рядом с израильским танком в южном Ливане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Военный рядом с израильским танком в южном Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" уничтожили израильский танк класса "Меркава" и беспилотник на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления.
"После фиксации передвижений израильской армии в районе Тель-Нахас на окраине населенного пункта Кфар-Кила, бойцы исламского сопротивления в 15:00 (16.00 мск) во вторник, 3 марта 2026 года, поразили танк "Меркава" соответствующим вооружением, нанеся ему прямое попадание", - написано в заявлении.
Согласно другому отчету движения, беспилотник израильских ВВС был сбит в небе над районом Набатия на юге страны.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
