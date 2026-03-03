https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078218861.html
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильскому военному объекту
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильскому военному объекту
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по израильскому военному объекту в верхней Галилее, говорится в заявлении пресс-службы шиитского... РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильскому военному объекту
