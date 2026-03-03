Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
14:40 03.03.2026 (обновлено: 14:58 03.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ливанской столице с целью ликвидировать высокопоставленных членов шиитского движения "Хезболлах", сообщила во... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
хезболла
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Бейруте

© REUTERS / Israeli MilitaryКадр видео израильского удара по зданию в Бейруте. 3 марта 2026
Кадр видео израильского удара по зданию в Бейруте. 3 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ливанской столице с целью ликвидировать высокопоставленных членов шиитского движения "Хезболлах", сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по командирам... "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении.
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
