ЦАХАЛ заявила об ударе по высокопоставленному члену "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ливанской столице с целью ликвидировать высокопоставленных членов шиитского движения "Хезболлах", сообщила во... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:40:00+03:00
в мире
хезболла
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
