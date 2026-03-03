https://ria.ru/20260303/kharkov-2078126664.html
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Взрывы прогремели в окрестностях Харькова на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2026
в мире
харьков
украина
харьковская область
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
