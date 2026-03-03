В Казани королеве красоты из Кирова изуродовали лицо в клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Победительница конкурса красоты из Кирова Надежда Шустова рассказала РИА Новости, что ей бокалом изуродовали лицо в клубе в Казани; по информации МВД Татарстана, на ее обидчицу с мужем составили протоколы о мелком хулиганстве, но возможны и более серьёзные последствия.

По словам Надежды, 27 февраля она приехала с подругой в Казань на концерт, который проходил в клубном отеле Korston.

"После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У нее в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране", - рассказала девушка.

На скорой помощи ее увезли в больницу, где зашили рану "глубокую – до кости", заявила собеседница.

Надежда рассказала, что месяц назад выиграла конкурс красоты "Автоледи Кирова", а теперь у нее на лице "красуется" глубокий шрам под правым глазом. "Сейчас я поеду в клинику косметологии и пластической хирургии и уже буду делать процедуры фотодинамической терапии для минимизации последующих рубцов и скорейшего заживления", - добавила девушка.

В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили РИА Новости, что занимаются этим инцидентом.