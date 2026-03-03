Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ - РИА Новости, 03.03.2026
15:12 03.03.2026
В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ
В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ - РИА Новости, 03.03.2026
В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ
В Казахстане задержан владелец кафе после взрыва газа, в результате которого на месте погибли семь человек и еще двое скончались в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2026
В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ

В Казахстане задержали владельца кафе, где взорвался газ и вспыхнул пожар

АЛМА-АТА, 3 мар - РИА Новости. В Казахстане задержан владелец кафе после взрыва газа, в результате которого на месте погибли семь человек и еще двое скончались в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре Акмолинской области.
В ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова" в городе Щучинске, пристроенном к пятиэтажному жилому дому в Щучинске, произошел взрыв газа с последующим пожаром. Пожарные из горящего помещения вынесли пять газовых баллонов объемом по 50 литров и два кислородных баллона. В результате ЧП на месте погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, еще восемь после оказания медпомощи отпущены домой. Ранее во вторник в управлении здравоохранения Акмолинской области РИА Новости сообщили, что в больнице скончались еще двое человек, число жертв трагедии возросло до девяти.
"По факту пожара в кафе "Центр плова" в Щучинске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Второго марта 2626 года в порядке статьи 128 Уголовно-процессуальный кодекса задержан владелец кафе "Центр плова", - сообщили в региональном надзорном органе.
Там также отметили, что уголовное дело расследуется специальными прокурорами, а ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры Казахстана. В ведомстве также пояснили, что согласно статье 201 Уголовно -процессуального кодекса иная информация досудебного расследования не разглашается.
Власти Казахстана заявили, что выплатят семьям погибших при взрыве газа по 4 тысячи долларов, пострадавшим - по 2 тысячи долларов. Кроме того, родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты.
После трагедии жительница Щучинска рассказала РИА Новости, что в ее городе нет централизованного газоснабжения, и горожане даже в многоэтажных домах используют газовые баллоны.
Щучинск - курортный город, расположенный в северной части Казахстана на озере Щучье, в 70 километрах к юго-востоку от административного центра области города Кокшетау и в 250 километрах от Астаны. Население города составляет около 48 тысяч человек.
