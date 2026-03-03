На месте взрыва газового баллона в кафе в Казахстане

АЛМА-АТА, 3 мар - РИА Новости. В Казахстане задержан владелец кафе после взрыва газа, в результате которого на месте погибли семь человек и еще двое скончались в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре Акмолинской области.

В ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова" в городе Щучинске, пристроенном к пятиэтажному жилому дому в Щучинске, произошел взрыв газа с последующим пожаром. Пожарные из горящего помещения вынесли пять газовых баллонов объемом по 50 литров и два кислородных баллона. В результате ЧП на месте погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, еще восемь после оказания медпомощи отпущены домой. Ранее во вторник в управлении здравоохранения Акмолинской области РИА Новости сообщили, что в больнице скончались еще двое человек, число жертв трагедии возросло до девяти.

"По факту пожара в кафе "Центр плова" в Щучинске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Второго марта 2626 года в порядке статьи 128 Уголовно-процессуальный кодекса задержан владелец кафе "Центр плова", - сообщили в региональном надзорном органе.

Там также отметили, что уголовное дело расследуется специальными прокурорами, а ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры Казахстана . В ведомстве также пояснили, что согласно статье 201 Уголовно -процессуального кодекса иная информация досудебного расследования не разглашается.

Власти Казахстана заявили, что выплатят семьям погибших при взрыве газа по 4 тысячи долларов, пострадавшим - по 2 тысячи долларов. Кроме того, родственникам пообещали погасить имеющиеся кредиты.

После трагедии жительница Щучинска рассказала РИА Новости, что в ее городе нет централизованного газоснабжения, и горожане даже в многоэтажных домах используют газовые баллоны.