"Парту героя" в честь бойца спецоперации открыли в школе в Карелии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В школе №1 города Кемь в Карелии открыли "парту героя" в честь выпускника, участника специальной военной операции Михаила Зайцева, погибшего при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.

В торжественной линейке приняли участие родные и близкие героя, председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович (фракция "Единой России"), педагоги, юнармейцы, участник СВО Андрей Ковальчук, школьники и другие.

Зайцев родился 4 марта 1990 года. Он учился в кемской школе, в Высшей школе экономики и в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Во время прохождения срочной службы получил звание ефрейтора, был старшим стрелком-пулеметчиком и снайпером. После армии работал старшим диспетчером района сетей оперативно-диспетчерской группы в ПАО "Россети Ленэнерго" в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года был призван в Вооруженные силы России ефрейтором, снайпером 1-го мотострелкового взвода стрелковой роты. В феврале 2023 года он героически погиб при освобождении села Гряниковка Харьковской области. Указом президента России Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества.

Спикер парламента подчеркнул, что имя героя навсегда вписано в историю не только его семьи, родного города, но и Карелии, и всей России.

"Михаил Викторович прожил недолгую, но очень достойную жизнь. Проявил мужество и героизм, встав на защиту нашей страны, нашего народа, нашего с вами будущего. Низкий поклон родным и близким героя. Утрата, которую они понесли, невосполнима. Глубокая благодарность родителям, учителям и наставникам, воспитавшим настоящего защитника Отечества. Подвиг Михаила Викторовича будет служить примером подрастающему поколению — примером истинной любви к Отчизне. Вечная память нашим героям", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.

Воспоминаниями о Зайцеве поделилась его одноклассница Яна Кондратьева.

"Мы все помним Мишу еще мальчишкой, за школьной партой, веселым, надежным, со своими мечтами и планами. Миша выбрал путь настоящего мужчины, путь защитника. Проявил мужество, которое не каждому под силу. В нашей памяти он навсегда останется живым: его смех, его готовность прийти на помощь и та искренность, за которую мы все его уважали. Мы будем помнить его не только как героя, но и как верного друга", — сказала Кондратьева.

Директор школы Елена Субботина добавила, что право сидеть за именной "партой героя" получат школьники, которые показывают успехи в учебе, проявляют себя в творчестве, искусстве, спорте и волонтерской деятельности. Она призвала всех учеников школы быть достойными памяти героя.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания.

Именная парта в школе № 1 Кеми стала второй в Кемском муниципальном округе. Ранее в школе поселка Рабочеостровск была открыта парта в честь гвардии ефрейтора Михаила Куликаева, погибшего при исполнении интернационального долга.