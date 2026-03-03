https://ria.ru/20260303/izrail-2078326919.html
ЦАХАЛ зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведёт их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват