ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля, большинство из них были перехвачены, а одна упала на открытой местности.
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля, большинство из них были перехвачены, а одна упала на открытой... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:23:00+03:00
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля
ЦАХАЛ: из Ливана пустили ракеты по северу и центру Израиля
© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО Израиля
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО Израиля. Архивное фото