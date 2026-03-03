Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля
21:23 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078312638.html
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля
2026-03-03T21:23:00+03:00
2026-03-03T21:23:00+03:00
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО Израиля
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске ракет из Ливана по северу и центру Израиля, большинство из них были перехвачены, а одна упала на открытой местности.
"После звучания сирен на севере и в центре Израиля были обнаружены несколько пусков со стороны Ливана по территории Израиля. Большинство снарядов были перехвачены, а один снаряд упал на открытой местности", - говорится в сообщении для прессы.
 
