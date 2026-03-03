Рейтинг@Mail.ru
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078260742.html
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ
Израиль специальным рейсом эвакуировал сотрудников своего посольства из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:38:00+03:00
2026-03-03T17:38:00+03:00
в мире
оаэ
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880768344_0:164:3062:1886_1920x0_80_0_0_cda9eb443bc2a488d4e48b35f515c1ca.jpg
https://ria.ru/20260303/posolstvo-2078245387.html
оаэ
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880768344_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_bf062308a6820419e6c3da0d7716585d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ

Kan: Израиль специальным рейсом эвакуировал сотрудников посольства в ОАЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Израиль специальным рейсом эвакуировал сотрудников своего посольства из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan.
"В ходе специальной операции сотрудники посольства в ОАЭ были возвращены самолетом в Израиль", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Посольство России в Египте содействует выезжающим из Израиля туристам
Вчера, 16:51
 
В миреОАЭИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала