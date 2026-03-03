https://ria.ru/20260303/izrail-2078260742.html
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ
Израиль специальным рейсом эвакуировал сотрудников своего посольства из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 03.03.2026
Израиль эвакуировал сотрудников посольства из ОАЭ
