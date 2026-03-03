Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078186214.html
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране
Военная операция Израиля и США против Ирана, помимо прочего, нацелена на создание условий для иранского народа по смене власти в стране, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:06:00+03:00
2026-03-03T14:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
исраэль кац
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:2033:1143_1920x0_80_0_0_e9e682d54b01e25370c0d7dd171d0903.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:1525:1143_1920x0_80_0_0_d9ebc632dfa2b72e4c0ae498805b1bf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, исраэль кац, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Исраэль Кац, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране

Кац: операция в Иране нацелена на создание условий по смене власти в стране

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Военная операция Израиля и США против Ирана, помимо прочего, нацелена на создание условий для иранского народа по смене власти в стране, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Министр назвал израильско-американскую атаку на Иран "беспрецедентной по масштабу, точности и силе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
"(Атака - ред.) направлена на уничтожение возможностей режима, защиту израильского тыла и сил армии США в регионе, предотвращение возвращения Ирана к программе производства ядерного оружия и масштабного производства ракет, а также создание условий для того, чтобы иранский народ смог действовать и свергнуть... режим", - заявил Кац, слова которого распространила его пресс-служба.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильИсраэль КацАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала