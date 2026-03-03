Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Военная операция Израиля и США против Ирана, помимо прочего, нацелена на создание условий для иранского народа по смене власти в стране, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Министр назвал израильско-американскую атаку на Иран "беспрецедентной по масштабу, точности и силе".
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
"(Атака - ред.) направлена на уничтожение возможностей режима, защиту израильского тыла и сил армии США в регионе, предотвращение возвращения Ирана к программе производства ядерного оружия и масштабного производства ракет, а также создание условий для того, чтобы иранский народ смог действовать и свергнуть... режим", - заявил Кац, слова которого распространила его пресс-служба.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00