Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта
МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта
Израиль на 3 месяца продлил визы иностранцам из-за конфликта