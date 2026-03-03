Рейтинг@Mail.ru
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта - РИА Новости, 03.03.2026
13:05 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078168157.html
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта
МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:05:00+03:00
2026-03-03T13:05:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль продлил визы иностранцам из-за конфликта

Израиль на 3 месяца продлил визы иностранцам из-за конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия воздушного пространства, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве.
"В связи с текущей ситуацией... МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта. Визы продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении для прессы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
