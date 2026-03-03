https://ria.ru/20260303/izrail-2078160054.html
Израиль сообщил об ударах по правительственным зданиям в Тегеране
Израиль сообщил об ударах по правительственным зданиям в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране, включая офис президента и здание Высшего совета... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:45:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Израиль сообщил об ударах по правительственным зданиям в Тегеране
Израиль сообщил об ударах по офису президента в Тегеране