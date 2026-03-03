Рейтинг@Mail.ru
12:45 03.03.2026 (обновлено: 13:01 03.03.2026)
Израиль сообщил об ударах по правительственным зданиям в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране, включая офис президента и здание Высшего совета...
2026
Израиль сообщил об ударах по правительственным зданиям в Тегеране

Израиль сообщил об ударах по офису президента в Тегеране

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране, включая офис президента и здание Высшего совета нацбезопасности.
"В ходе удара по комплексу множество боеприпасов были сброшены на здание президентской администрации и здание Высшего совета национальной безопасности", - утверждается в сообщении для прессы.
По заявлению армии, целью удара стало место сбора высшего руководства, "ответственного за принятие решений в области безопасности, а также учреждение для подготовки иранских военных офицеров и другая ключевая инфраструктура".
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
