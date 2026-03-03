https://ria.ru/20260303/izrail-2078124586.html
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня обстрелов из Ирана, более 100 из них были госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 03.03.2026
Более 100 израильтян госпитализировали за три дня