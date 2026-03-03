Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.03.2026 (обновлено: 11:11 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/izrail-2078124586.html
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня - РИА Новости, 03.03.2026
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня обстрелов из Ирана, более 100 из них были госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:02:00+03:00
2026-03-03T11:11:00+03:00
иран
в мире
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077610585_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b4d08ccfedf96d538db6ca5c1fcc5808.jpg
https://ria.ru/20260303/izrail-2078114626.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077610585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48d69e2152b96d6ef08958ce91d61d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня

Более 100 израильтян госпитализировали за три дня

© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль
Последствия иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Ronen Zvulun
Последствия иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Более тысячи израильтян обратились в больницы за три дня обстрелов из Ирана, более 100 из них были госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
"Сначала операции "Рык льва", по состоянию на 3 марта..., в больницы обратились 1050 человек, из которых 102 в настоящее время находятся в стационаре и в отделениях интенсивной терапии", - говорится в сообщении для прессы.
Отмечается, что большинство пострадавших обратились с легкими травмами.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян
Вчера, 10:29
 
ИранВ миреИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала