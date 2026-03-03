https://ria.ru/20260303/istoricheskoefradkov-2078149140.html
"Историческое событие": Фрадков подвел итоги ЧР по легкой атлетике
"Историческое событие": Фрадков подвел итоги ЧР по легкой атлетике
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил журналистам, что чемпионат России в помещении в Южно-Сахалинске прошел хорошо с... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Историческое событие": Фрадков подвел итоги ЧР по легкой атлетике
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил журналистам, что чемпионат России в помещении в Южно-Сахалинске прошел хорошо с организационной, эмоциональной и спортивной точек зрения.
Соревнования прошли с 28 февраля по 3 марта. Зимний чемпионат России по легкой атлетике впервые состоялся на Дальнем Востоке.
«
"Лично благодарю губернатора за помощь и за организацию этого мероприятия. Впервые в истории советской и российской легкой атлетики чемпионат России в закрытых помещениях проходит на Дальнем Востоке нашей страны. Это само по себе историческое событие. И это очень важно. Со всех точек зрения - организационной, эмоциональной, потому что нас очень тепло принимают жители Сахалина, и, конечно, спортивной - считаю, что все получилось очень и очень хорошо", - сказал Фрадков.
"Чемпионат проходит на хорошем спортивном уровне. Есть достойные результаты. В частности, в тройном прыжке Илья Телькунов показал 17 метров - такой результат не показывали с 2017 года. Это серьезное достижение. Благодаря этому он занял пятую строчку мирового рейтинга. Степан Кекин в многоборье набрал 6155 очков - это пятый результат европейского рейтинга. Очень хороший показатель, особенно если учитывать, что мы находимся в начале сезона и ребята только набирают форму", - добавил функционер.