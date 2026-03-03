"Историческое событие": Фрадков подвел итоги ЧР по легкой атлетике

«

"Лично благодарю губернатора за помощь и за организацию этого мероприятия. Впервые в истории советской и российской легкой атлетики чемпионат России в закрытых помещениях проходит на Дальнем Востоке нашей страны. Это само по себе историческое событие. И это очень важно. Со всех точек зрения - организационной, эмоциональной, потому что нас очень тепло принимают жители Сахалина, и, конечно, спортивной - считаю, что все получилось очень и очень хорошо", - сказал Фрадков.